Boyabat sabaha böyle uyandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop’un Boyabat ilçesinde yağışların ardından sabah saatlerinde etkili olan sis, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Boyabat’ta sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri adeta beyaz örtüyle kapladı.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis bulutları, ilçe genelinde etkileyici manzaralar oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sisli görüntüler, görenlerin beğenisini kazandı.