Akit gazetesi yazarı Muhammet Kutlu, Sözcü TV'ye kayyım atanmasının ardından kaleme aldığı yazısında, Sözcü Medya Grubu'nun kurucusu Burak Akbay'ın İsviçre'deki yaşamını ve medya sektöründeki finansman ilişkilerini değerlendirdi.

Kutlu, Akbay'ın İsviçre'nin zenginleriyle ünlü Gstaad kasabasında yaşadığını belirterek, söz konusu bölgedeki konutların astronomik fiyatlarına dikkat çekti.

İSVİÇRE'DEKİ MİLYARLIK YAŞAM GÜNDEMDE

Akbay ailesinin Gstaad'ın merkezindeki lüks bir dağ evinde yaşadığının belirtildiğini aktaran Kutlu, bölgedeki benzer konutların satış fiyatlarının 700 milyon liradan, aylık kiralarının ise 10 milyon liradan başladığını yazdı.

Akbay'ın servetinin kaynağını sorgulayan Kutlu, medya yayıncılığının böylesine yüksek maliyetli bir yaşamı finanse edecek ölçüde kârlı olmadığını değerlendirdi.

“DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?”

Kutlu, Burak Akbay hakkındaki soruşturmalar ve MASAK incelemelerine ilişkin aktardığı bilgilerde, yurt dışındaki banka hesaplarından medya şirketlerine finansman sağlandığının belirtildiğine dikkat çekti.

Para akışının medya şirketlerinden Akbay'a değil, Akbay'ın hesaplarından şirketlere doğru olduğu yönündeki değerlendirmeleri gündeme taşıyan yazar, “Bu da ister istemez değirmenin suyunun nereden geldiği sorusunu sorduruyor” ifadelerini kullandı.

HALK TV'NİN SAHİBİNİ DE HATIRLATTI

Yazısında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ilişkin soruşturmaya da değinen Kutlu, belediye ihalelerinden elde edildiği öne sürülen usulsüz kazançlar, paravan şirketler ve uluslararası para transferleriyle ilgili suçlamaları hatırlattı.

Mahiroğlu'nun Londra'da, Akbay'ın ise İsviçre'de yaşamasına dikkat çeken Kutlu, iki medya kuruluşunun finansman yapıları arasında benzerlikler bulunduğu görüşünü dile getirdi.

“PARAYI VEREN MEDYAYI ÇALIYOR”

Yurt dışından gelen finansmanın medya yayınları üzerindeki olası etkilerini sorgulayan Kutlu, kaynağı belirsiz olduğunu öne sürdüğü paralar üzerinden Türkiye'deki kamuoyunun yönlendirilebileceği endişesini paylaştı.

Muhammet Kutlu, yazısını “Parayı veren düdüğü ya da medyayı çalıyor” sözleriyle özetleyerek, medya kuruluşlarının finansman kaynaklarının sorgulanması gerektiğini vurguladı.

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