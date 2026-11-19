Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 19 Kasım 2026 tarihli köşe yazısında fon soruşturmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu tutumu ve AK Parti'nin sermaye piyasalarına yönelik hazırladığı yeni düzenlemeyi gündeme taşıdı.

Erdoğan'ın soruşturmada sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladığını aktaran Selvi, iktidarın fon meselesinde taviz vermeyeceğini belirtti.

“MİLLETİN MALINA ÇÖKENLERE MÜSAADE ETMEYİZ”

Selvi'nin aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında fon soruşturmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Fon meselesinde çok şey yaptık. Milletin malına çökenlere müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun müsaade etmeyiz.”

Erdoğan'ın daha önce de “Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır” dediğini hatırlatan Selvi, Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını “Çürüyen kol kesilir” anlayışıyla değerlendirdi.

ERDOĞAN'DAN OCAK AYI TALİMATI

Selvi, Erdoğan'ın MYK toplantısında fon soruşturmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılmasını istediğini belirterek şu sözlerini aktardı:

“Fon meselesinde ortak bir dil üretelim. Ocak ayına kadar bu işi bitirelim.”

Yazıda, AK Parti'nin fon soruşturmasında ortaya çıkan sorunların tekrar yaşanmaması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yasası'nda değişikliğe hazırlandığı kaydedildi.

SELVİ'DEN CHP'YE YOLSUZLUK ELEŞTİRİSİ

Selvi, yazısında Erdoğan'ın tutumunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımıyla karşılaştırdı.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları karşısındaki tutumunu eleştiren Selvi, Özkan Yalım ve Tanju Özcan'la ilgili tartışmalar ile Manavgat Belediyesi soruşturmasında gündeme gelen baklava kutularındaki para görüntülerini hatırlattı.

Özgür Özel'in “Sütte leke var ama bizim arkadaşlarımızda leke yok” sözlerine atıfta bulunan Selvi, Erdoğan'ın ise fon soruşturmasında sorumluluğu bulunanların kim olduğuna bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini söylediğini vurguladı.

Selvi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevine girmesini de yazısında bu yaklaşımın örnekleri arasında gösterdi.

SPK YASASI DEĞİŞİYOR: CEZALAR ARTIRILACAK

AK Parti'nin sermaye piyasalarındaki denetim eksikliklerini gidermek amacıyla harekete geçtiğini aktaran Selvi, yeni yasal düzenlemenin ayrıntılarını da paylaştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında SPK Yasası'nda yapılması planlanan değişiklikler hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Düzenlemeyle sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve mevcut denetim sisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

HAPİS CEZALARININ ALT VE ÜST SINIRLARI YÜKSELTİLECEK

Selvi'nin aktardığına göre SPK Yasası'nın 104, 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlemeye gidilecek.

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler ve piyasa bozucu işlemler için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları artırılacak.

Selvi, mevcut düzenlemede üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülen fiiller bakımından da cezaların ağırlaştırılmasının planlandığını yazdı.

OCAK AYINDAN ÖNCE MECLİS'TEN GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgiye göre düzenlemenin ocak ayından önce Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirilerek yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Selvi, hazırlanan değişiklikle yeni bir denetim mekanizması kurulmayacağını, mevcut sistemin güçlendirilerek sermaye piyasalarındaki denetimlerin sıkılaştırılacağını aktardı.