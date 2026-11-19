İfadeye çağrılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, İstanbul Adliyesi’nde yaklaşık 6 saat boyunca savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanması talebi karara bağlandı. Yazıcı serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen dev fon soruşturmasında kritik bir aşamaya daha gelindi.

ÇAĞLAYAN’DA 6 SAAT SÜREN KRİTİK İFADE MARATONU

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada adli süreç tüm hızıyla devam ediyor. Dosya kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında yer alan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek savcılık makamının karşısına çıktı:

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yaklaşık 6 saat boyunca ifade veren Mustafa Yazıcı’ya, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve yönetiminde bulunduğu şirketin faaliyetleri hakkında detaylı sorular yöneltildi.

İfade işlemlerinin sona ermesinin ardından savcılık, Mustafa Yazıcı’nın tutuklanması yerine adli kontrol tedbirleri altına alınmasını kararlaştırdı. Savcılık, Yazıcı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" getirilmesi ve "haftada bir gün imza atma" şartı uygulanması talebiyle dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Neler olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik başlattığı "fon soruşturması" hem finans dünyasında hem de siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Soruşturmanın önceki aşamalarında Mustafa Yazıcı’nın yöneticisi olduğu Adil Varlık Yönetim’in de aralarında bulunduğu 4 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiş, ardından Yazıcı şüpheli/ilgili sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Gözler şimdi sulh ceza hakimliğinin savcılığın adli kontrol talebine ilişkin vereceği nihai karara çevrildi.