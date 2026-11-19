Emre Uslu'nun Yeni Parti'nin kuruluşuna ilişkin açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Uslu, daha önce yaptığı yayında Fetullah Gülen'in ölümünden önce örgütün siyasi parti kurmasına yönelik bir vasiyette bulunduğunu anlattı.

“GÜLEN'İN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİLER”

Örgüt içindeki stratejiye ilişkin açıklamalarda bulunan Uslu, Gülen'in ölümünün ardından yeni bir döneme geçildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Fetullah Gülen'in vefatından sonra cemaat yeni bir faza geçti.”

Uslu, Gülen'in siyasi parti kurulmasını istediğini, bu amaçla Türkiye'deki örgüt mensuplarının harekete geçtiğini öne sürdü.

“CHP'Yİ BÖLEREK YENİ PARTİ'Yİ KURDURDU”

Fetullah Gülen'in ölümünden önce siyasi parti kurulmasını istediğini öne süren Uslu, bu isteğin Türkiye'deki örgüt mensupları aracılığıyla hayata geçirildiğini ileri sürdü.

Uslu, “CHP'yi de bölerek Yeni Parti'yi kurdurdu” sözleriyle partinin kuruluşunu doğrudan Gülen'in isteğiyle ilişkilendirdi.

“BİZ DE AKTİF ROL OYNADIK”

Uslu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise kendilerinin de bu süreçte rol oynadığını söylemesi oldu.

“Biz gazeteciler de CHP'nin bölünmesini, Yeni Parti'nin kurulmasını alkışladık hatta bu konuda aktif rol de oynadık” diyen Uslu, söz konusu gelişmelerin örgüt tarafından desteklendiğini öne sürdü.

Uslu ayrıca “Cemaat yeni partisiyle muhalefet oldu” ifadelerini kullanarak Yeni Parti ile FETÖ arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddiasını sürdürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Emre Uslu'nun açıklamaları, Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin bazı soruları gündeme getirdi:

Yeni Parti'nin kuruluşunda FETÖ mensuplarının herhangi bir rolü oldu mu?

Uslu'nun “Aktif rol oynadık” sözleriyle kastettiği kişiler kimler?

Fetullah Gülen'in parti kurulmasını istediği yönündeki açıklamalar hakkında Özgür Özel ne düşünüyor?

Yeni Parti yönetimi, Uslu'nun kendilerine yönelik bu iddialarına nasıl cevap verecek?

GÖZLER ÖZGÜR ÖZEL'E ÇEVRİLDİ

Uslu'nun açıklamaları, FETÖ'nün siyasi yapılanmalara müdahale ettiği yönündeki iddiaları gündeme oturdu.

Özellikle CHP'nin bölünmesi ve Yeni Parti'nin kurulması sürecinde örgütün etkili olduğu yönündeki sözler dikkat çekti.

Şimdi merak edilen, Özgür Özel'in Emre Uslu'nun bu açıklamalarına nasıl bir karşılık vereceği.