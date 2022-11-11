Toz zencefil: Zencefil zayıflatır mı? Taze zencefil, kuru zencefil ne ise yarar? Toz zencefilin faydaları

Kış ayının kapıya dayanmasıyla bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere rağbet arttı. En çok tercih edilen besin maddeleri arasında öyle biri var ki tüm besinleri gölgede bırakıyor... Çok güçlü bir antiflamatuar olarak tanımlanan mucize baharat ile kış aylarını hiç hastalanmadan geçirmek mümkün. Sindirime yardımcı olmak, bulantıyı azaltmak, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede kullanılıyor.

Bulantı, mide ağrısı ve pek çok sağlık sorununa karşı çok uzun yıllardır geleneksel olarak kullanılan zencefil, dünyanın en sağlıklı ve en lezzetli baharatlarından biridir. Zencefil, mor ve pembe çiçekleri olan kokulu bir yeraltı köküne sahip tropik bir bitkidir. Peki, gıdalarda, içeceklerde, sabun yapımında ve kozmetikte yaygın şekilde kullanılan zencefil neye iyi geliyor? Zencefilin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

En doğal ilaç haline gelen zencefili VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Kalelioğlu anlatıyor.

Haberin içeriğinde;

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları

Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları

Enfeksiyonlara karşı zencefil

Zencefilin ağrı kesici özelliği

Zencefilin kansere karşı etkisi

Zencefilin tüketimine dikkat

Zencefili sevdiren bir tarif

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları

Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır.

Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.

Hamilelik, hareket (taşıt tutması, deniz tutması vb.) hastalığı ve kemoterapiden kaynaklanan mide bulantısı ve kusmaya iyi geldiğini gözlemlenmiştir.

Bağırsaklardaki düz kasları rahatlatıp, yiyeceklerin bağırsaklar boyunca hareket etmesini sağlayarak kabızlığı önlemektedir.

1980’den beri zencefilin ülser ve reflüyü rahatlatıcı etkisi olduğu savunulmaktadır.

Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Zencefilin kalbe ve solunum yollarına faydaları

Düzenli zencefil kullanımı ile inme ve kalp krizi oranını azaltıcı etkisi görülmektedir.

LDL kolesterol düşürücü özelliği vardır.

Zencefil yağının nefes darlığına da olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Enfeksiyonlara karşı zencefil

Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı tepkileri hızlandırmaya yardımcı olur.

Zencefilin mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitki olduğunu kanıtlanmıştır.

Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına, hatta gıda zehirlenmelerine karşı da etkilidir.

Zencefilin ağrı kesici özelliği

Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.



Artrit (eklem yangısı) üzerinde olumlu etkileri olduğu, yapılan araştırmalarda ayakta diz ağrısını azalttığı ve osteoartritte etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Zencefilin kansere karşı etkisi

Minnesota Üniversitesinde araştırmalar sonucu; Kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda etkileri gözlemlenmiştir. Yumurtalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Günlük tüketim miktarı 1000 miligram veya 1-2 damla kullanılan zencefil yağı.

Zencefilin tüketimine dikkat

Zencefilin yararlarının yanında tabi ki de fazla kullanılması sonucu zararları da bulunmaktadır.

Keskin kokusu sayesinde mide ekşimelerine neden olmaktadır, ritim bozukluğu, deri döküntüsü ve depresif etki yaratmaktadır.

Zencefilin kan sulandırma özelliğinden dolayı cerrahi operasyon öncesi tüketimi durdurulmalıdır.

Zencefilin 2 yaşından küçüklere verilmemesi önerilmektedir.

Eğer çocuklar için kullanılacaksa önerilen dozun üçte biri kullanılmalıdır.

Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemelidir.

Sarımsak, soğan gibi zencefilin kan pıhtılaşmasını önleyici etkileri de araştırmalar sonucu gözlenmiştir.

Hamilelikte tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanılan zencefil hamilelikte düşüğe sebep olabilir. Hamile ve emzikli kadınlarda hekim önerisi ve kontrolü altında tüketilmesi önerilmektedir.

Günlük kullanılması gereken dozu 1,2 gr olarak belirtmişlerdir.

Zencefili sevdiren bir tarif

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak, bağışıklığınızı güçlendirecek bir tarif: İstediğiniz bir miktar taze zencefili bir kavanoza rendeleyin. Üzerine bal ve limon suyu ekleyerek buzdolabında bekletin. Gün içerisinde 1-2 bardak ılık suyunuza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Zencefil ZAYIFLATIR mı?

Yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor. Metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi olduğu söyleniyor.

Zayıflamaya yardımcı olmasının yanında toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor.

Zencefil ne ise yarar?

Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.

Toz Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

İki kişilik toz zencefil çayı hazırlamak için 2 bardak su kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine 2 çay kaşığı kadar toz zencefil ekleyin.

Ekledikten sonra 5 dakika kadar bekleyin.

Demledikten sonra fincana alarak tüketebilirsiniz.

Zencefil Çayının Faydaları Nelerdir? Toz zencefilin faydaları

Ağrı Kesici Özelliğe Sahiptir.

İshal Sorununu Ortadan Kaldırır.

Soğuk Algınlığına İyi Gelir.

Sindirim Sistemini Destekler.

Öksürüğü Giderir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Enfeksiyonu Giderir.

Zencefil kurusu neye iyi gelir?

Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları: Zencefilin %40 oranında hazımsızlığa ve mide şişkinliklerine yardımcı olduğunu kanıtlamışlardır. Zencefil, mide ağrısına ve mide bulantısına karşı etkili olmasının yanı sıra, mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Diareyi (ishal) önler ve bağırsak bozukluklarını giderir.