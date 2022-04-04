Toz bulutu Adana'yı beyaza bürüdü! Maske kullanımını artırdılar
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşatırken kent beyaza büründü.
Adana’nın Kozan ilçesinde bugün görülen toz bulutu kenti beyaza bürüdü.
Adana’nın Kozan ilçesinde bugün başlayan ve akşam saatlerine doğru etkili olan toz bulutu ilçe genelinde etkili oldu. Vatandaşlar toz bulutundan etkilenememek için maske kullanımını arttırdı.
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Adana’nın Kozan ilçesinde bahar ayında artan sıcaklıklar ile birlikte ilçede etkili olan rüzgar öğlen saatlerinden sonra toz bulutu ile ilçede etkili oldu.
Vatandaşlar maske kullandı
Kozan kalesinden ilçede etkisi kuşbaşı görülen çöl tozunda vatandaşlar tozdan etkilenmemek için maske kullandı.
Kozan kalesi ve Dağılcak tabiat parkı bölgesi yükseklerinde yoğun bir şekilde gözlenen toz bulutu vatandaşa zor anlar yaşatırken oto yıkamacıların yüzünü güldürdü.
Vatandaşlar etkili olan toz bulutundan etkilenmemek için maske kullandıklarını ifade etti.