  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor İletişim Başkanı Duran’dan deprem sonrası uyarı Teyit edilmemiş paylaşımlara inanmayın Suudi Arabistan: Petrol sahasını hedef alan 9 İHA’yı imha ettik Ekrem ve çetesi hakim önünde Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı İran’ın misillemeleri meyvelerini veriyor: Bir asker daha 'erken emekli' oldu MSB’den flaş açıklama! 6 F-16 savaş uçağı KKTC’ye konuşlandırıldı ABD’nin kâbusu hortladı: İran, Washington’a ikinci Pearl Harbor’ı yaşatıyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin’den önemli açıklamalar Avcılar'da sahte plaka ve ehliyetsiz sürüşe rekor ceza: "Motorun değeri cezanın dörtte biri"
Otomotiv Toyota’dan çocuklara “Hayalimdeki Araba” yarışması
Otomotiv

Toyota’dan çocuklara “Hayalimdeki Araba” yarışması

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Toyota’dan çocuklara "Hayalimdeki Araba" yarışması

Toyota’nın geleneksel hale gelen 'Hayalimdeki Araba' resim yarışması için başvurular başladı.

Toyota’nın her yıl düzenlediği ve çocukların hayal gücünü kağıda taşıdığı “Hayalimdeki Araba” resim yarışması bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek. “Hayalimdeki Araba” resim yarışması kapsamında çocuklar, düşledikleri tüm otomobil fikirlerini özgürce kâğıda aktarabilecekler. Böylece Toyota, çocukların mobiliteye dair bakış açılarını keşfederken geleceğin ulaşım çözümleri için de ilham alacak.

 

Kimler katılabilir?

Dört farklı kategoride düzenlenen resim yarışması; 7 yaş ve altı, 8-11 yaş, 12-15 yaş ve Özel Eğitim Kategorisi’nden katılımcılara açık olacak. Çocuklar, istedikleri resim malzemelerini kullanarak hayallerindeki otomobili A4, A3 veya tabloid boyutlarındaki kağıtlara çizebilecekler.

 

Başvurular nasıl yapılacak?

“Hayalimdeki Araba” yarışmasına katılım için resimlerin hayalimdekiaraba.toyota.com.tr web sitesinden temin edilebilecek başvuru formuyla birlikte “Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan Yol No:5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul” adresine gönderilmesi yeterli olacak.

 

Son başvuru tarihi nedir?

15 Haziran’da başvuruların tamamlanmasıyla birlikte eserlerin tamamı, orijinallik ve yaratıcılık kriterlerine göre alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Her kategoride ilk üçe giren çocuklarelektrikli katlanır bisiklet, elektrikli scooter, longboard ve elektronik market hediye çeki gibi ödüllerinsahibi olacak.Dereceye giren eserler, 19 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

 

“Hayalimdeki Araba” resim yarışması ile ilgili tüm detaylara ve başvuru formuna hayalimdekiaraba.toyota.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.

160 bin adedi aştı! Chery küresel satışta hız kesmedi
160 bin adedi aştı! Chery küresel satışta hız kesmedi

Otomotiv

160 bin adedi aştı! Chery küresel satışta hız kesmedi

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışında sürpriz liste!
Türkiye’de Yılın Otomobili yarışında sürpriz liste!

Otomotiv

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışında sürpriz liste!

Kadın sürücüler için geliştirildi! Chery TIGGO7 ezberleri bozuyor
Kadın sürücüler için geliştirildi! Chery TIGGO7 ezberleri bozuyor

Otomotiv

Kadın sürücüler için geliştirildi! Chery TIGGO7 ezberleri bozuyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23