Toyota’dan çocuklara “Hayalimdeki Araba” yarışması

Toyota’nın her yıl düzenlediği ve çocukların hayal gücünü kağıda taşıdığı “Hayalimdeki Araba” resim yarışması bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek. “Hayalimdeki Araba” resim yarışması kapsamında çocuklar, düşledikleri tüm otomobil fikirlerini özgürce kâğıda aktarabilecekler. Böylece Toyota, çocukların mobiliteye dair bakış açılarını keşfederken geleceğin ulaşım çözümleri için de ilham alacak.

Kimler katılabilir?

Dört farklı kategoride düzenlenen resim yarışması; 7 yaş ve altı, 8-11 yaş, 12-15 yaş ve Özel Eğitim Kategorisi’nden katılımcılara açık olacak. Çocuklar, istedikleri resim malzemelerini kullanarak hayallerindeki otomobili A4, A3 veya tabloid boyutlarındaki kağıtlara çizebilecekler.

Başvurular nasıl yapılacak?

“Hayalimdeki Araba” yarışmasına katılım için resimlerin hayalimdekiaraba.toyota.com.tr web sitesinden temin edilebilecek başvuru formuyla birlikte “Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan Yol No:5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul” adresine gönderilmesi yeterli olacak.

Son başvuru tarihi nedir?

15 Haziran’da başvuruların tamamlanmasıyla birlikte eserlerin tamamı, orijinallik ve yaratıcılık kriterlerine göre alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Her kategoride ilk üçe giren çocuklarelektrikli katlanır bisiklet, elektrikli scooter, longboard ve elektronik market hediye çeki gibi ödüllerinsahibi olacak.Dereceye giren eserler, 19 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

“Hayalimdeki Araba” resim yarışması ile ilgili tüm detaylara ve başvuru formuna hayalimdekiaraba.toyota.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.