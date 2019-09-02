Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor

Toyota ve Suzuki uzun vadeli bir ortaklık kurmak amacıyla sermaye ittifakına ilişkin bir anlaşma yaptı. İki şirket arasında, otonom sürüş alanı da dahil olmak üzere yeni alanlarda geliştirmelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. İki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklık geliştirmek ve teşvik etmek için şirketler, ittifak temelinde birbirlerinin hisselerini almayı planlıyorlar. Anlaşma kapsamında Toyota, Suzuki’den hazine hisseleri hariç 24.000.000 hisse senedi edinmeyi planlıyor. Toyota, bu iş birliği ile Suzuki’nin toplam hisse senedinin yüzde 4,94’ü için toplam 96 milyar Japon Yeni (910 milyon Dolar) ödeme yapacak. Aynı şekilde Suzuki, Toyota’nın 48 milyar Japon Yeni’ne (455 milyon dolar) eşdeğer hissesini almayı planlıyor.

Öte yandan Toyota ve Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliği yapıyor. Her iki şirket de, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecekler.