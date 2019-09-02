0553 313 94 23

Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor

Toyota ve Suzuki, sermaye ittifakına ilişkin bir anlaşma yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
Toyota ve Suzuki iş birliğine gidiyor

Toyota ve Suzuki uzun vadeli bir ortaklık kurmak amacıyla sermaye ittifakına ilişkin bir anlaşma yaptı. İki şirket arasında, otonom sürüş alanı da dahil olmak üzere yeni alanlarda geliştirmelerin teşvik edilmesi amaçlanıyor. İki şirket arasında uzun vadeli bir ortaklık geliştirmek ve teşvik etmek için şirketler, ittifak temelinde birbirlerinin hisselerini almayı planlıyorlar. Anlaşma kapsamında Toyota, Suzuki’den hazine hisseleri hariç 24.000.000 hisse senedi edinmeyi planlıyor. Toyota, bu iş birliği ile Suzuki’nin toplam hisse senedinin yüzde 4,94’ü için toplam 96 milyar Japon Yeni (910 milyon Dolar) ödeme yapacak. Aynı şekilde Suzuki, Toyota’nın 48 milyar Japon Yeni’ne (455 milyon dolar) eşdeğer hissesini almayı planlıyor.

Öte yandan Toyota ve Pony.ai, otonom araçların geliştirilmesini ve kullanımını hızlandırmak amacıyla, otonom bir sürüş pilotu üzerinde iş birliği yapıyor. Her iki şirket de, güvenli mobilite hizmetleri çeşitlendirmek için ortak hareket edecekler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:17
  1. Toyota
  2. Suzuki
  3. otonom sürüş
  4. Japon Yeni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol Zafer Turnuvası tamamlandı
    1. Basketbol Zafer Turnuvası tamamlandı
    2. Erdoğan: "Kuvvetler ayrılığı..
    3. Erdoğan: "Devlet sisteminde illa bir..
    4. Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile..
    5. Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo..
    6. Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve..
    7. Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve..
    8. "Kayseri’de hiçbir hayırlı iş yarım..
    9. DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu
    10. Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
    11. Ordu’da yeni adli yıl başladı
    12. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    13. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    14. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    15. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    16. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    17. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    18. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    19. TCMB'den repo ihalesi
    20. "Piramitleri görsen başgana..
    21. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    22. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    23. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    24. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    25. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    26. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    27. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    29. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    30. Geleceğin başarılı piyano..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak