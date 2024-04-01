Toyota sıfır otomobilde Nisan indirimi yaptı! Otomotiv devinden sıfır araç fiyat listesi
Toyota, Nisan ayına özel 150 bin TL'ye varan indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı fiyatlar sunuyor.
Toyota, Nisan ayına özel 150 bin TL'ye varan indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı fiyatlar sunuyor. İşte 2024 model sıfır Toyota araçların güncel fiyatları:
2024 Model Corolla Serisi:
1.5 Vision Plus Multidrive S: 1.346.500 TL
1.5 Dream Multidrive S: 1.429.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.512.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.615.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.727.500 TL
2024 Model Corolla Hybrid Serisi:
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.637.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.696.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.740.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.867.500 TL
2024 Model Corolla Cross Serisi:
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.821.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.873.500 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.046.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.179.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.210.500 TL
2024 Model C-HR Serisi:
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.842.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.056.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.176.500 TL
2024 Model Carmry:
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2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.811.550 TL
2024 Model RAV4 Serisi:
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.927.500 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.220.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.374.000 TL
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.382.000 TL
2024 Model Land Cruiser Prado:
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.884.600 TL
2024 Model Hilux Serisi:
2.4 D-4D 4x4 Adventure: 1.874.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T: 1.819.000 TL
2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T: 1.953.500 TL
2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T: 2.083.000 TL
Toyota'nın Nisan ayına özel bu indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin acele etmeleri gerekiyor. Kampanya stoklarla sınırlı olup, 31 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.
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