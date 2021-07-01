Tottenham'ın yeni teknik direktörü Nuno Espirito oldu
İngiliz devi Tottenham, deneyimli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü olacağı yönünde güçlü haberler ortaya atılan Portekizli Nuno Espirito Santo, Premier Lig'in dev ekiplerinden Tottenham ile anlaştı.
Londra ekibi Nuno Espirito ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı. Nuno Espirito Santo, teknik direktörlük kariyerinde Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırken 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.