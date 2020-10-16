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Spor Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti
Spor

Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:53:13 -
Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Swansea City'den savunma oyuncusu Joe Rodon'u kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, Galler Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki stoper Rodon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Swansea City'de 2018 yılında A takıma yükselen Rodon, takımıyla 54 resmi maça çıkmıştı.

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