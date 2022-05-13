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Spor Tottenham rekor kırdı
Spor

Tottenham rekor kırdı

Premier Lig'de Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'i Harry Kane (2) ve Heung Min Son'un golleriyle 3-0'lık mağlup ettiği maçta seyirci rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 00:10:00 -
Tottenham rekor kırdı

Premier Lig'de dördüncü sıra yarışı için büyük öneme sahip maça etkili başlayan Tottenham'da Harry Kane, 22. dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarı bitmeden farkı ikiye çıkartan ev sahibi ekipte Kane, 37. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk yarıda Arsenal'de Rob Holding, 33. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıya da etkili başlayan ev sahibi ekip, Heung Min Son'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kalan bölümde farkı artırmak için pozisyonlar bulan Tottenham, yakaladığı şansları değerlendiremezken Arsenal da farkı azaltmak için bulduğu pozisyonlardan sonuç alamadı ve mücadele 3-0 Tottenham'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sezonki 20. galibiyetini alan Tottenham, puanını 65 yaparak Şampiyonlar Ligi bileti için şansını son iki haftaya taşımayı başardı. Sahadan yenilgiyle ayrılan Arsenal ise 66 puanda kaldı.

Tottenham, Arsenal'i bekleyecek

Ligin son 2 haftasında Burnley ve Norwich'le karşılaşacak Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alabilmek için iki maçını kazanıp Arsenal'in bir maçta puan kaybetmesini bekleyecek.

Bir puanla Tottenham'ın önünde dördüncü sırada yer alan Arsenal ise bu sezonun son iki maçında Newcastle United ve Everton'la karşı karşıya gelecek.

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