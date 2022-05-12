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Spor Tottenham-Arsenal maç sonucu
Spor

Tottenham-Arsenal maç sonucu

Tottenham-Arsenal maçı kaç kaç bitti? İngiltere Premier Lig'de 22.hafta erteleme maçında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham-Arsenal maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-12 22:27:00 - 2022-05-12 22:57:47
Tottenham-Arsenal maç sonucu

İngiltere Premier Lig’e 16 Ocak’ta oynanması gereken Tottenham-Arsenal maçı koronovirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti. Zorlu karşılaşma bu gece oynandı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Tottenham-Arsenal maç sonucu

Tottenham-Arsenal maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele ev sahibinin 3-0 üstünlüğüyle sürüyor.

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