Tottenham-Arsenal maç sonucu
Tottenham-Arsenal maçı kaç kaç bitti? İngiltere Premier Lig'de 22.hafta erteleme maçında Tottenham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Peki, Tottenham-Arsenal maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig’e 16 Ocak’ta oynanması gereken Tottenham-Arsenal maçı koronovirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti. Zorlu karşılaşma bu gece oynandı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Tottenham-Arsenal maç sonucu
Tottenham-Arsenal maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele ev sahibinin 3-0 üstünlüğüyle sürüyor.