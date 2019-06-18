Tosya Belediyesi, ilçedeki bordürleri yenileyecek

Tosya Belediyesi geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasının ardından aldığı kararla birlikte Atatürk Caddesi üzerindeki bordürleri 30 santimetreye kadar düşürmek için çalışmalara başladı.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Başkan Yardımcısı Mustafa Mola’nın katılımlarıyla Tosya Belediyesi birim müdür ve sorumluları ile birlikte yapılan toplantıda yüksek yapılan bordürlerin trafiği aksattığı ve görüşü önemli ölçüde kısıtladığı dile getirilirken bordürler üzerindeki süs bitkilerinin de büyümesiyle birlikte olumsuzlukların arttığı belirtildi. Bunun üzerine çevre il ve ilçelerdeki uygulamaların incelenerek Tosya kent merkezine uygun örneklerin masaya yatırıldığı toplantıda yaz kış yeşil kalabilen bodur bitkilerin de uygulanabileceği kaydedildi.

Başkan Kavaklıgil, trafik güvenliği ve insan sağlığının öncelikli olduğunu vurgulayarak bundan sonra yapılacak olan hizmetlerin de insan odaklı olacağını vurguladı. Başkan Kavaklıgil, “Trafik akışı ve güvenliği direk olarak insan canı ile ilgilidir ve yapılacak olan hizmetlerin trafiği aksatması da ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Bahse konu Atatürk Caddesi üzerinde de sürücülerimizin görüşünü kısıtlayan birçok nokta bulunmaktadır. Yapacağımız yeni uygulama ile hem ilçemizin çehresi değişecek hem de daha sağlıklı bir şekilde trafik akışı sağlanacak” dedi.