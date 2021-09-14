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Gündem "Tosuncuk'a" 75 bin yıl hapis istemi!
Gündem

"Tosuncuk'a" 75 bin yıl hapis istemi!

'Çiftlik Bank' dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 11:06:00 - 2021-09-14 11:14:15
"Tosuncuk'a" 75 bin yıl hapis istemi!

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması süren bu davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 22 bin 580 yıldan, 75 bin 260 yıla kadar hapisle yargılanıyor.

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bugün adliyede ikinci kez hakim karşısına çıkarılıyor.

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