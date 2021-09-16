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Gündem 'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı

Niğde'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' lakabıyla bilinen Anıl Kurt, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 12:31:00 -
'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı

Anıl Kurt'un cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından helallik alınması için Adana'da Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iş yeri ve evinin olduğu sokağa götürüldü.

Burada bekleyen Kurt'un ailesi ve sevenleri, gözyaşı döktü.

Kurt'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Anıl Kurt, dün İstanbul'dan Adana'ya dönerken Ulukışla ilçesi yakınlarında, kullandığı minibüsün tırla çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

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