Tost makinesinde patates rende tarifi nasıl yapılır? Tost makinesinde hızlıca yapılabilen pratik tarif

Tost Makinesinde Patates Rende Tarifi İçin Malzemeler

4 adet patatesin rendesi

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kaşar peynir rendesi

1 yemek kaşığı minik doğranmış beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

1 tutam toz karabiber

Tost Makinesinde Patates Rende Tarifi Nasıl Yapılır?

Rendelenmiş patateslerin suyu iyice sıkılır. İçerisine sıvı yağ, tuz, karabiber ekleyip karıştırılır. Karışım göz kararı ikiye bölünür, yağlı kağıt serilmiş tost makinesine yarısı ince bir tabaka halinde döşenir. Bir kaşığın arka kısmıyla bastırarak bu inceliği yakalayabilirsiniz. Üzerine kaşar peynir rendesi ve beyaz peynir dağıtılır. Kalan patates rendesi de en üste dağıtılır. Yine bir kaşığın arka kısmıyla düzleştiniz, inceleyebilirsiniz. Kalınlığı 1 -2 cm arasında olan, tost makinesine serdiğimiz patatesimizin üzerine tost makinesinin kapağını kapatıyoruz, ve pişmeye bırakıyoruz. Ben 12-13 dakika pişirdim. Ve gayet güzel pişmişti. Siz makinenize göre zaman ayarlaması yapabilirsiniz.Spatulayla yağlı kağıttan ayırdığımız patatesi servis edebilirsiniz.