Tost makinası temizlemenin kolay yolu! Tost makinesi nasıl temizlenir?

Tost makinesi temizliği, mutfak temizliğinin en zorlu adımlarından biridir. Mutfakta sağ kolumuz gibi olan tost makinesini temizlemek zahmetli gibi görünse de kolay yolları da var.

Tost makinası temizlemenin kolay yolu! Tost makinesi nasıl temiz kalır?

Öncelikle tost makinesini kullandıktan sonra fişini çekin. Sonra 3 – 4 kat kağıt havluyu hafif ıslatın ve tost makinesinin içine serin. (Havlu kağıtlardan şıpır şıpır su damlamayacak sadece nemli olacak) Sanki bir tost yapar gibi, nemli havlu kağıtlar içindeyken tost makinesinin kapağını kapatın ve bu şekilde birkaç dakika bekleyin. Islak havlu kağıt, sıcak tost makinesinde kalınca, kapaklardaki kirler de nemden etkilenerek kolayca çıkarılabilir hale gelecek. Birkaç dakika sonra kapağı açın ve ıslak havlu kağıtla kapakları silin, sonra da kuru havlu kağıt ile kapakları silin!

Bu işlemi yaparken sabun ya da başka bir temizlik maddesi kullanmayın. Elinizi yakmamaya dikkat edin.

Tost makinesi nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Tost makinenizin kullanma kılavuzuna bir göz atın. Eğer plakaları çıkıyorsa, bunları çıkararak temizleyebilirsiniz.

Üzerindeki kırıntıları ve varsa büyük parçaları çöpe boşalttıktan sonra plakayı sıcak suda bulaşık deterjanı ile yıkayın. Plakanın yapıldığı malzeme eğer teflon ise bulaşık teli kullanmayın, bulaşık süngerinizin yumuşak tarafı ile temizlik işlemini gerçekleştirin.

Plakalar, oldukça yağlı olabilir. Bu nedenle bulaşık deterjanı ile temizledikten sonra hala istediğiniz sonucu elde edemediyseniz, yağ çözücü spreylerden edinin. Kullanım talimatına uygun şekilde yağ çözücüyü plakaya sıkın ve bir süre bekledikten sonra su ve sünger yardımıyla plakayı iyice durulayın.

Eğer tost makinenizin plakaları sabitse, makineyi bir süre ısıtın. Ardından fişi çekin ve iki adet kağıt havluyu ıslatarak içine koyun. Isı, bu peçetelerin suyunun bir kısmını buharlaştıracak, bu esnada kirler yumuşayacaktır.

Sirke ile tost makinesi temizliği nasıl yapılır?

Malzemeler

3 yemek kaşığı sirke 1 su bardağı su

1 sünger

1 tane boş sprey şişesi

Sirke ne işe yarar?

Sirke, mikrop öldürücü, temizleyici ve parlatıcı etkilere sahiptir. Antibakteriyel özelliği ile bakterileri öldürür ve onların üremesini engellemeye yardımcı olur.

Sirke ile tost makinesi temizliği

Boş bir sprey şişesine 3 yemek kaşığı sirkeyi koyun. Sirkenin üzerine bir bardak suyu boşaltın. Karışımı iyice çalkalayın Tost makinenizi silkeleyin ve tüm kırıntılardan arındırın. Hazırlamış olduğunuz çözeltiyi 15 cm uzaklıktan makinenize püskürtün. 1 saat bu şekilde bekletin. Ardından temiz bir sünger ile makinenizi temizleyin. Süngeri yıkayın içi pırıl pırıl olana kadar işleme devam edin.

Tost makinesi temizliğinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Tost makinesi temizlerken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar bulunur. Genellikle tost makinesi temizlerken yapılan hatalar cihazın bozulmasına neden olabilir. İşte sizi bu durumdan kurtaracak bazı ipuçları…

- Tost makinenizi temizliğine başlamadan önce prizden çekerek elektrik bağlantısının olmadığından emin olunuz.

- Makineniz soğuduktan sonra temizliğe başlamalısınız aksi takdirde sıcak makineyi temizlemek bozulmasına neden olabilir.

- Metal ve kesici nesneler ızgaranın çizilmesine neden olabilir. İnatçı lekeleri silikon bir malzemeyle temizleyebilirsiniz.

- Makinenizi suyun altına sokarak yıkamak ya da suya batırmak bozulmasına neden olur.

Makinenizin temizliğini yaparken bu kurallara dikkat ederek ömrünü uzatabilirsiniz. Her kullanımın ardından küçük çaplı bir temizlik yaparak bu sayede genel temizliğini daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.