Tost ekmeğinden kahvaltı böreği tarifi: Tost ekmeğinden kolay çok lezzetli börek

Tost Ekmeğinden Kahvaltı Böreği Tarifi İçin Malzemeler

4 adet tost ekmeği

1 adet kapya

2 adet orta boy domates

2 adet yeşil sivri biber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tost Ekmeğinden Kahvaltı Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygun bir tavada sıvı yağ ile biberleri soteleyin. Ardından küp doğranmış domatesleri ekleyip karıştırıp 2-3 dk pişirelim ve ocağın altını kapatalım. Öncelikle ekmekleri borcama dizelim. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirin yarısını serpelim. Sonra sotelenmiş biberli harcımızdan her yerine gelicek şeklinde üzerine dökelim. Tekrardan kaşar peyniri üzerine serpelim. Geriye kalan iki tost ekmeğini üzerine dizelim. Uygun bir kaseye yumurta, süt ve sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Yumurta karışımını tost ekmeklerin üzerine gezdirelim. En sonunda tekrar kaşar peyniri serpelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 – 25 dk kontrollü pişirelim. Afiyet olsun