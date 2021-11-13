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Ekonomi Toroslar’da Trabzon hurmasının ilk hasadı yapıldı
Ekonomi

Toroslar’da Trabzon hurmasının ilk hasadı yapıldı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yetiştirilen Trabzon hurmasının ilk hasadı yapıldı. Evrenli Mahallesinde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın da katıldığı hasat şenliğinde, çiftçiler çiftetelli oynayarak sevinçlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:51:00 - 2021-11-13 11:52:31
Toroslar’da Trabzon hurmasının ilk hasadı yapıldı

Toroslar Belediyesinin, Toroslar Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği Trabzon Hurması Hasat Şenliği yoğun ilgi gördü. Hasat şenliğine; Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kemal İlcay, meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Geçimini hurmadan sağlayan Evrenli Mahallesinde gerçekleştirilen hasat şenliğinde konuşan Evrenli Mahallesi Muhtarı Savaş Kaya, hurmanın 7 yılda verime oturan ve 8 ay hasat dönemi olan bir ürün olduğunu belirterek, “Hurma, bizim köyümüzün ana ürünüdür. Yaklaşık 600 dönüm civarında hurma bahçesi bulunmakta. Bu yıl bin 500 ton hurma ürünü beklemekteyiz. Köyümüzde 10 yıl önce şeftali ve narenciye bahçeleri vardı. Bu ürünler para etmediği için günümüzde büyük bir piyasa değeri olan hurma üretmeye başladık” dedi.

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlcay ise Toroslar’ın her türlü ürün yetiştirme imkanına sahip potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu kaydederek, “Toroslar, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar çok çeşitli ürünlerin üretilebileceği bir bölge. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimizi katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendirmeye gayret ediyoruz. Mevcut ürünlerimizin tanıtımı için gerekli organizasyonları yaparak, ürünlerimizi daha kıymetli hale getirerek üreticilerimize destek oluyoruz. Hurma da bölgemizde Evrenli, Musalı, Çelebili ve Dalakderesi mahallelerimizde yaygın olarak üretilen bir meyve. Hurma üretiminde Mersinimiz, Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Toroslar ilçemiz de Mersin üretiminin yüzde 63’ünü karşılıyor” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da hurma hasadının hayırlı olmasını dileyerek, ürün çeşitliliğinin artırılmasından yana olduklarını ve bu konuda çiftçileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, “Bizim köylümüz çalışkandır, zekidir, araştırmacıdır, yeniliklere açıktır. Eskiden buralarda üzüm, narenciye ve şeftali olurdu. Şimdi daha fizibilite olarak hurma üretiliyor. Ürün çeşitliliğini artırmak önemli ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür tarımımız gelişiyor, Türkiye güçleniyor, ürün yelpazemiz çeşitleniyor. Burada önemli olan satışı daha kolay ve daha çok gelir getiren ürünlerin tarımının yapılması. Yaylalarımıza olan ilginin her geçen gün artması da bizleri mutlu ediyor. Dünyadaki gelişmeler, özellikle gıda üretiminin daha stratejik konuma geleceğini ortaya koyuyor. Gıda ve su, çok önemli stratejik bir ürün. Bizler, toprağımıza, suyumuza, üretimimize sahip çıkacağız. İnşallah hep beraber daha güzel günlere doğru ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaymakamı Çenet de çiftçilerin çalışmasından, üretmesinden oldukça memnuniyet duyduklarını belirterek, “Köy kültürünü sürdürerek bu dayanışmaya sahip çıkan tüm mahalle sakinlerimize, üreticilerimize teşekkür ederiz. Üretilen bu güzel ürünleri sofralarımızda görmekten son derece memnuniyet duyuyoruz. Hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Toroslar Halkoyunları ekibi bir gösteri sundu. Üretilen hurmaların sergilendiği programda Başkan Yılmaz, şenlik alanında üreticilerle birlikte çiftetelli oynayarak hasadın bereketli geçmesini diledi.

Başkan Yılmaz, daha sonra ilçe protokolü ve çiftçilerle birlikte hurma bahçesine giderek ağacından hurma hasadı yaptı, üreticilerden paketleme ve sevk işlemleri ile ilgili bilgiler de aldı.

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