Ticaret Bakanlığından flaş "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığından "sıfır cep telefonu satışına taksit" açıklaması geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."