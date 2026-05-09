Adeta açık hava müzesi! Tek karede 7 medeniyet!

MEDENİYETLERİN KESİŞTİĞİ NOKTA Tarih boyunca önemli ticaret ve askeri güzergâhların üzerinde yer alan Uluborlu; Roma, Bizans, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerine ait izleri bir arada taşıyor. İlçenin en dikkat çekici yapılarından Uluborlu Kalesi, yaklaşık 200 metrelik surları ve iki ana kapısıyla yüzyıllara meydan okuyan bir kültür mirası olarak öne çıkıyor. Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar uzanan çok katmanlı geçmişiyle kale, bölgenin tarihi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan biri olarak kabul ediliyor.