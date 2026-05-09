Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Havayolunda bahar yoğunluğu! Bilet kapış kapış gidiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026’nın ilk dört ayında 67 milyon 496 bin 871 yolcunun havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “2026’nın en yoğun yolcu trafiği nisan ayında gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Nisan ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda ise 67 bin 510 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 183 bin 876’ya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Bir Ayda 18 Milyon 190 Bin 494 Yolcu Seyahat Etti Bakan Uraloğlu, Nisan ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 152 bin 578, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 29 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “2026’nın en yoğun yolcu trafiği nisan ayında gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı.” dedi. Uraloğlu ayrıca, Nisan ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 68 bin 58 ton, dış hatlarda 341 bin 570 ton olmak üzere toplamda 409 bin 627 tona ulaştığını kaydetti.

4 Ayda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 67 Milyonu Geçti Uraloğlu, Ocak-Nisan döneminde; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 296 bin 29, dış hatlarda 241 bin 126 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 688 bin 293’e ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 31 milyon 427 bin 204, dış hat yolcu trafiğinin 36 milyon 31 bin 243 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 67 milyon 496 bin 871 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,8 artış oldu.” Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 275 bin 764 ton, dış hatlarda 1 milyon 280 bin 763 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 556 bin 527 tona ulaştığını da bildirdi.

İstanbul Havalimanı 25 Milyon 679 Bin 7 Yolcuya Hizmet Verdi Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 604, dış hatlarda 33 bin 863 olmak üzere toplamda 43 bin 467’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 339 bin 948, dış hatlarda 5 milyon 233 bin 793 olmak üzere toplamda 6 milyon 573 bin 741 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 36 bin 999, dış hatlarda 133 bin 929 olmak üzere toplamda 170 bin 928 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 5 milyon 165 bin 82, dış hatlarda 20 milyon 513 bin 925 olmak üzere toplamda 25 milyon 679 bin 7 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.

Sabiha Gökçen’de 15 Milyon 252 Bin 137 Yolcu Trafiğine Hizmet Verildi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 159, dış hatlarda 12 bin 69 olmak üzere toplamda 22 bin 228 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 747 bin, dış hatlarda 1 milyon 927 bin 362 olmak üzere toplamda 3 milyon 674 bin 362 oldu” dedi.

