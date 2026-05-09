Havayolunda bahar yoğunluğu! Bilet kapış kapış gidiyor!

İstanbul Havalimanı 25 Milyon 679 Bin 7 Yolcuya Hizmet Verdi Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise Nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 604, dış hatlarda 33 bin 863 olmak üzere toplamda 43 bin 467’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 339 bin 948, dış hatlarda 5 milyon 233 bin 793 olmak üzere toplamda 6 milyon 573 bin 741 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti. Ocak-Nisan döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 36 bin 999, dış hatlarda 133 bin 929 olmak üzere toplamda 170 bin 928 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 5 milyon 165 bin 82, dış hatlarda 20 milyon 513 bin 925 olmak üzere toplamda 25 milyon 679 bin 7 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.