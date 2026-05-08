Gökhan Böcek’ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"

yeniakit.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı. Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Böcek, babasının adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi’ne nakit para taşıdığını iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TALİMAT ÖZGÜR ÖZEL’DEN, İSTEK VELİ AĞBABA’DAN"

Gökhan Böcek ifadesinde, 2024 yılı Ocak ayı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını ve kendisinden "destek" adı altında 1 milyon Euro istendiğini öne sürdü. Babası Muhittin Böcek’in de seçim sürecinde genel merkezin maddi ricaları olabileceğini kendisine önceden söylediğini belirten Böcek, istenen bu parayı seçim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü şahıslardan 10-15 gün içinde temin ettiğini dile getirdi.

PARAYI SIRT ÇANTASIYLA GENEL MERKEZE TESLİM ETMİŞ

Parayı topladıktan sonra uçakla Ankara’ya gittiğini anlatan Gökhan Böcek, 1 milyon Euro nakit parayı bir sırt çantası içerisinde doğrudan CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü ifade etti. Genel merkezin 6. katında kendisini bekleyen ve ismini hatırlamadığı bir görevliye, Veli Ağbaba ile telefonda görüştükten sonra parayı elden teslim ettiğini belirten Böcek, “Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli AĞBABA’yı aradı. Ben Veli AĞBABA ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli AĞBABA, babam Muhittin BÖCEK’inBüyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim” dedi.

"GENEL MERKEZ BU SEÇİMDE MADDİ DESTEK VERMEDİ"

Önceki yerel seçimlerin aksine 2024 seçimlerinde Genel Merkez’in kendilerine maddi destek sağlamadığını belirten Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisine "Zaten sizi Büyükşehir’e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız?" dediğini belirtti. Ayrıca seçim döneminde kendisinden önce otobüs alınmasının istendiğini, daha sonra bu talebin nakde döndüğünü de sözlerine ekledi.

20 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET İDDİALARINI REDDETTİ

Hakkındaki diğer iddialara da değinen Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek’in de gözaltına alınmasına neden olan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e 20 milyon dolar rüşvet verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Kendisinin resmi bir görevi olmamasına rağmen kampanya sürecinde reklam ajanslarına yapılan ödemeleri bizzat yönettiğini kabul etti.

"CEZAEVİNDE BASKI GÖRDÜM"

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğinin duyulması üzerine siyasi baskı gördüğünü iddia eden Böcek, CHP milletvekilleri ve birçok partilinin kendisiyle görüşmek istediğini beyan ettiği kaydedildi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın kendisini cezaevinde ziyaret ederek, "8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz" şeklinde telkinde bulunduğunu ancak kararından dönmediğini belirtti.