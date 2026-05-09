Sosyalfest 2026 İstanbul’a taşınıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Karabük Üniversitesi tarafından 2024 yılında temelleri atılan ve kısa sürede Türkiye’nin sosyal bilimler alanındaki ilk ve tek organizasyonlarından biri haline gelen Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest), bu yıl üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenleri, öğrencileri ve proje sahiplerini bir araya getirecek. 1 milyonun üzerinde ziyaretçi katılımının hedeflendiği festivale gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. SosyalFest 2026’ya toplam 12 bin 20 proje başvurusu yapılırken, bu rakam organizasyonun sosyal bilimler ekosisteminde giderek büyüyen etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN İLK SOSYAL BİLİMLER FESTİVALİ

Sosyalfest’e ilişkin gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalin yalnızca akademik bir etkinlik olmanın ötesinde, toplumsal sorunlara çözüm üreten güçlü bir fikir platformu olduğunu belirtti. SosyalFest’in Türkiye’nin ilk sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Kırışık, insan ve toplum merkezli bir yaklaşımla geliştirilen projelerin Türkiye’nin geleceğine yön verecek önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kırışık, sosyal bilimlerin yalnızca teorik bilgi üretmekle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, festival aracılığıyla gençlerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin toplumsal ihtiyaçlara doğrudan temas eden projeler geliştirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest 2026 hakkında yaptığı açıklamalarda festivalin bu yıl rekor düzeyde başvuru aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda festivalin kapsamının genişletildiğini ifade etti.

Kırışık, SosyalFest’te yoğun katılım beklediklerini de belirterek, “1 milyon katılımcı hedefimizi ifade etmiştik, bunu gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz çünkü sahada Türkiye Yüzyılı 2053 etkinlikleri olacak. Türkiye’nin 2053’te nerede olacağına ilişkin görseller, tasarımlar hazırladık. Gerçekten muhteşem koridor olacak, Türkiye Yüzyılı koridoru olacak. Ayrıca Türk dünyasında, Türk Devletleri Teşkilatımızı ve Türk devletlerimizi kapsayan olağanüstü etkinlikler olacak.” dedi ve bu yıl özellikle “Türkiye Yüzyılı Sosyal Model Tasarım Yarışmaları”nın gençlerden yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

TOPLUMUMUZA HİTAP EDEN ÇALIŞMALAR

Kırışık, Sosyalfest 2026’da oluşturulan dört ana kategori altında toplam 30 yarışma düzenlendiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı kategorisinde 13, Türk Dünyası kategorisinde 5, İlahiyat kategorisinde 6 ve Sağlık kategorisinde 6 yarışma bulunuyor. Özellikle Türkiye Yüzyılı başlığı altında oluşturduğumuz yarışmalar olağanüstü ilgi gördü. Bilimde Türkiye Yüzyılı, İletişimde Türkiye Yüzyılı, Üretimde Türkiye Yüzyılı, Türkiye Aile Yılı, İnsanlığın Yüzyılı ve Dünya Barışında Türkiye Yüzyılı gibi başlıklara gelen yoğun başvurular, gençlerimizin Türkiye Yüzyılı vizyonunu sahiplendiğini açıkça gösteriyor” dedi.

Bu yıl festivale toplam 12 bin 20 proje başvurusu yapıldığını açıklayan Kırışık, bunun ilk festivale kıyasla üç kattan fazla bir artış anlamına geldiğini vurguladı. İlk Sosyalfest’te 3 bin 783 proje başvurusu aldıklarını hatırlatan Kırışık, “Bu tablo, sosyal bilimler alanında büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı ortaya koyuyor. Gençlerimiz sadece fikir beyan etmiyor; aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yönelik somut sosyal modeller geliştiriyor, projeler üretiyor ve çözüm önerileri sunuyor” ifadelerini kullandı.

LİSE ÇAĞINDAN DOKTORAYA KADAR KATILIM VAR

Festivalin sadece üniversite öğrencilerine değil, lise öğrencilerinden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, hatta 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Kırışık, “Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığın geleceğine dair fikri olan herkes bu platforma başvurabiliyor. Sosyalfest, ortak aklın ve toplumsal çözüm üretme iradesinin buluştuğu uluslararası bir sosyal bilimler platformuna dönüşüyor” diye konuştu.

ÇOĞALARAK BÜYÜYORUZ

Organizasyonun kurumsal iş birlikleri açısından da önemli bir büyüme gösterdiğini aktaran Kırışık, ilk festivalde 45 üniversiteyle ortaklık kurduklarını, bu yıl ise 90’ı aşkın üniversite ve kurumla paydaşlık gerçekleştirdiklerini belirtti. Kırışık, İstanbul Üniversitesi ile Sosyalfest 2026’nın kurumsal ortaklık çerçevesinde düzenlendiğini ve 10-11 Mayıs tarihlerinde Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilecek etkinliklerin sosyal bilimler alanında Türkiye’nin en geniş katılımlı buluşmalarından biri olacağını söyledi.

Festivalin değerlendirme sürecine ilişkin de bilgi veren Kırışık, projelerin tamamen dijital ve anonim bir jüri sistemiyle değerlendirildiğini, başvuru sahiplerinin isimlerinin jüri üyelerine görünmediğini belirtti. Çok aşamalı değerlendirme sistemi sayesinde objektif bir eleme süreci yürütüldüğünü kaydeden Kırışık, finalist projelerin İstanbul’daki final organizasyonunda jüri karşısına çıkarak sosyal modellerini sunacağını ifade etti.