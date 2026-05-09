Gökhan Böcek, rüşvet çarkını itiraf etti: Babamın adaylığı için CHP Genel merkezine 1 milyon euro götürdüm

Sebahattin Ayan İstanbul

CHP’li belediyelere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı. Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan savcılığa başvurarak, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Böcek, babasının adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi’ne nakit para taşıdığını iddia ederek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“TALİMAT ÖZGÜR ÖZEL’DEN”

Sevgili sansasyonuyla gündeme gelen Böcek ifadesinde, 2024 yılı Ocak ayı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını ve kendisinden “destek” adı altında 1 milyon euro istendiğini öne sürdü. Babası Muhittin Böcek’in de seçim sürecinde genel merkezin maddi ricaları olabileceğini kendisine önceden söylediğini belirten oğul Gökhan Böcek, istenen bu parayı seçim çalışmalarına yardımcı olan gönüllü şahıslardan 10-15 gün içinde temin ettiğini anlattı. Parayı topladıktan sonra uçakla Ankara’ya gittiğini belirten Gökhan Böcek, sırt çantası içerisinde doğrudan CHP Genel Merkezi’ne götürdüğünü ifade etti.

Genel merkezin 6. katında kendisini bekleyen ve ismini hatırlamadığı bir görevliye, Veli Ağbaba ile telefonda görüştükten sonra parayı elden teslim ettiğini belirten Gökhan Böcek, şunları anlattı: “Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba’yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Veli Ağbaba getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de o kişiye teslim ettim. Bu paranın neden istendiğini Veli Ağbaba’ya sorduğumda, babamın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim.”

“20 MİLYON DOLAR RÜŞVET”

Önceki yerel seçimlerin aksine 2024 seçimlerinde genel merkezin kendilerine maddi destek sağlamadığını belirten Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisine “Zaten sizi Büyükşehir’e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız?” dediğini belirtti. Ayrıca seçim döneminde kendisinden önce otobüs alınmasının istendiğini, daha sonra bu talebin nakde döndüğünü de sözlerine ekledi. Hakkındaki diğer iddialara da değinen Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek’in de gözaltına alınmasına neden olan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e 20 milyon dolar rüşvet verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu. Kendisinin resmi bir görevi olmamasına rağmen kampanya sürecinde reklam ajanslarına yapılan ödemeleri bizzat yönettiğini kabul etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğinin duyulması üzerine siyasi baskı gördüğünü iddia eden Böcek, CHP milletvekilleri ve birçok partilinin kendisiyle görüşmek istediğini beyan ettiği kaydedildi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın kendisini cezaevinde ziyaret ederek, “8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz” şeklinde telkinde bulunduğunu ancak kararından dönmediğini belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek’in yargılandığı davada dikkat çeken yeni gelişmeler de yaşandı. Antalya’daki devam eden duruşmada sanıkların beyanlara ilişkin son savunmaları alınırken, mahkemenin ara kararı dosyada yeni bir sürecin kapısını araladı. Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, iddianame kapsamında yer alan Yusuf Yadoğlu, Bülent Çeken, Mete Yapal, Berkan Genç, Ali Altun, Mehmet Salih Akar, Taner Akar, Emin Kemal Hesapçıoğlu, Mehmet Akif Kiraz, Hakan Işık, Ramazan Karabulut, Sezgin Köysüren, Demir Demir, Muvakkaf Erdoğan, İbrahim Tunç ve Fikret Bayram ile sanık Serkan Temuçin’in 9. eylem kapsamında değerlendirilmek üzere eylemlerinin rüşvet suçunu oluşturup oluşturmadığının incelenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Böylece mahkemenin ara kararıyla, daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen bazı şüpheliler hakkında da rüşvet suçu yönünden yeniden değerlendirme yapılmasının önü açılmış oldu.