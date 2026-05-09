11 hafta eğitim aldı bu işe başladı: Herkes zehirlenmeyelim diyor!
AA Giriş Tarihi:

Yalova'da tekstil sektöründe çalışırken kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen Serpil Parlak (44), 11 haftalık eğitimin ardından hayatını tamamen değiştirecek adımı attı.

11 HAFTALIK EĞİTİMİN ARDINDAN MESLEĞİNİ BIRAKIP İŞ KURDU Yalova'da yaşayan 2 çocuk annesi Parlak, bir tekstil firmasında depo bölümü sorumlusu olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyordu. Uzun süredir kendi işini kurmak isteyen Parlak, Yalova Üniversitesi öncülüğünde, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Migros Aile Kulübü işbirliğiyle yürütülen "Doğal Lezzet Sıfır Atık Yaşama: Mantar ile Merhaba" adlı projeye katıldı. Eşi İsmail Parlak ile projedeki 11 haftalık eğitim sürecini tamamlayan Parlak, kendilerine ait arazide geçen yıl haziran ayında 150 metrekarelik sera kurdu. Kadın girişimci Serpil Parlak, bu süre zarfında 5 ton istiridye mantarı hasat etti.

Parlak, proje sonunda kendilerine ait arazide kurdukları serada "sıfır atık" prensibiyle üretime başladıklarını söyledi. Şu an 150 metrekarelik tek serada üretim yaptıklarını anlatan Parlak, "Sera sayısını çoğaltacağım. Paketleme ve kurutma üniteleri de kuracağız." diye konuştu.

SIK SIK "ZEHİRLENMEYELİM" SORUSUNUNU ALIYOR Serpil Parlak, mantar ile ilgili toplumda hala yoğun bir bilgi eksikliğinin bulunmasının zorluklarını yaşadığını belirterek, bunu anlatarak çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Herkesin şapkalı mantarı bildiğini ifade eden Parlak, şöyle konuştu: "'İstiridye mantarı' deyince önce bir duruyorlar. 'Zehirlenmeyelim?' diyorlar. Bunu anlatıyorum. Eğitim aldığımı anlatıyorum. Önce bir numune veriyorum, tattırıyorum ya da pişirip yediriyorum. Bununla müşteri potansiyelim de arttı. Şu an Bursa ve İstanbul'a mantar gönderiyorum. Yoğun olarak Yalova için üretiyorum."

6 HASAT İLE 6 TON MANTAR ALIYOR Parlak, yılda 6 hasatla yaklaşık 6 ton istiridye mantarı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Eşine üretimde yardımcı olan 49 yaşındaki İsmail Parlak ise emekli olana kadar doğadan kopuk yaşadıklarını, emekli olunca da doğaya dönmeye başladıklarını ifade etti.

"ALLAH KISMET EDERSE BUNU BÜYÜTECEĞİZ" Eşinin mantar tesisi kurma hayalini gerçekleştirdiklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti: "Kurumsal bir firmada çalışıyordu. Buradan ayrılmak istiyordu. Eşim işten ayrıldı ve mantar üretme işine tamamen yönlendik. Şimdi tek serada üretim yapıyoruz. Allah kısmet ederse bunu büyüteceğiz. Büyüttüğümüzde de ekonomiye katkıda bulunacağız. Bu projeyi yaparken sıfır atık olarak başladık ve sıfır atık olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin artıklarını çevremizdeki insanlara hayvansal gübreye eşdeğerde bir gübre olarak veriyoruz. Bu, tarlalar, bahçeler, hatta çiçeklerde bile kullanılıyor."

