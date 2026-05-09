11 hafta eğitim aldı bu işe başladı: Herkes zehirlenmeyelim diyor!

SIK SIK "ZEHİRLENMEYELİM" SORUSUNUNU ALIYOR Serpil Parlak, mantar ile ilgili toplumda hala yoğun bir bilgi eksikliğinin bulunmasının zorluklarını yaşadığını belirterek, bunu anlatarak çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Herkesin şapkalı mantarı bildiğini ifade eden Parlak, şöyle konuştu: "'İstiridye mantarı' deyince önce bir duruyorlar. 'Zehirlenmeyelim?' diyorlar. Bunu anlatıyorum. Eğitim aldığımı anlatıyorum. Önce bir numune veriyorum, tattırıyorum ya da pişirip yediriyorum. Bununla müşteri potansiyelim de arttı. Şu an Bursa ve İstanbul'a mantar gönderiyorum. Yoğun olarak Yalova için üretiyorum."