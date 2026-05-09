11 hafta eğitim aldı bu işe başladı: Herkes zehirlenmeyelim diyor!

11 HAFTALIK EĞİTİMİN ARDINDAN MESLEĞİNİ BIRAKIP İŞ KURDU Yalova'da yaşayan 2 çocuk annesi Parlak, bir tekstil firmasında depo bölümü sorumlusu olarak çalışıp aile ekonomisine katkı sağlıyordu. Uzun süredir kendi işini kurmak isteyen Parlak, Yalova Üniversitesi öncülüğünde, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Migros Aile Kulübü işbirliğiyle yürütülen "Doğal Lezzet Sıfır Atık Yaşama: Mantar ile Merhaba" adlı projeye katıldı. Eşi İsmail Parlak ile projedeki 11 haftalık eğitim sürecini tamamlayan Parlak, kendilerine ait arazide geçen yıl haziran ayında 150 metrekarelik sera kurdu. Kadın girişimci Serpil Parlak, bu süre zarfında 5 ton istiridye mantarı hasat etti.