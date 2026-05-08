Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

2027 yılının sonbaharında bir erken seçim beklediğini duyuran Erbakan, bu kez Cumhur İttifakı ile yan yana gelmeyeceklerinin sinyalini vererek, "Tabanımız artık orada olmamızı istemiyor" dedi. AK Parti seçmeninin oylarına göz diken ancak bu oyları doğrudan muhalefet bloğuna taşıyacağını açıkça itiraf eden Erbakan, siyasi kulislerde "Milli Görüş çizgisinden tam kopuş" olarak yorumlanan bir strateji çizdi.

Mansur Yavaş'a Açık Çek: "İkinci Turda Destekleriz"

Erbakan, kendisinin birinci turda aday olacağını belirtirken, ikinci tura kalamaması durumunda ise liyakatsiz yönetim tartışmalarının odağındaki Mansur Yavaş’ı destekleyebileceklerini ifade etti. AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının %35’e gerilediğini iddia eden Erbakan, muhalefet cephesindeki anket başarılarının iktidarı korkuttuğunu ve hukuki operasyonların bu yüzden yapıldığını öne sürerek şu çarpıcı iddiaları sıraladı:

Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu: CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu tekrar getirerek "kontrollü bir seçim" planlandığını iddia etti.

AK Parti'de Bayrak Değişimi: Seçimin ardından AK Parti'nin genel başkanlık koltuğunun Bilal Erdoğan'a bırakılabileceği yönündeki öngörüsü ile büyük tepki topladı.

Anket Siyaseti: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik hukuki süreçlerin tek sebebinin oy oranlarındaki yükseliş olduğunu savunarak yargı bağımsızlığını hedef aldı.

AK Parti Seçmenini Muhalefete Taşıma İtirafı

Kendi tabanını ve davasını temsil etmek yerine, "AK Parti'den alacağım oylarla muhalefet bloğuna katkı sağlayacağım" diyerek adeta bir truvanın parçası olduğunu ikrar eden Fatih Erbakan, 2027 için kurduğu hayallerle şimdiden safını belli etti. Bir zamanlar "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla yürüyen bir hareketin, bugün hangi karanlık odakların değirmenine su taşıdığı sorusu, davanın asıl sahipleri olan vatandaşlar tarafından yüksek sesle sorulmaya başlandı.