  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arakçi ‘İran halkı asla boyun eğmez’ CIA yanılıyor füze kapasitemiz yüzde 120 Oylarını şişirmek isterken rezil oldular! Mansur’un ekibinden matematiğe bile ters seçim anketi Antalya Büyükşehir davasında ara karar verildi! Böcek'lerin tutukluğuna devam CHP hainlere kol kanat germişti! Bayrak düşmanlarının sicillerinde neler çıktı neler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, yeni dönemin kurucu aktörüdür Bakan Bolat ‘Güçlü Türkiye’ye gıptayla bakıyorlar’ Rol model ülke konumuna geldik Türkiye ekonomisinde finansal borç yükü azalıyor! Milli ekonominin borçluluk oranları dünya devlerini geride bıraktı! Kim seçti, nasıl seçti, araştırmadan mı seçti? AK Gençlik konserinde LGBT destekçisi şarkıcı Sağlık Bakanlığı'ndan flaş hantavirüs açıklaması Bakan Kacır’dan flaş GÖKDOĞAN füzesi açıklaması: Bu kabiliyeti elde eden dünyadaki ilk ülke olduk
Gündem Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düştü.

2027 yılının sonbaharında bir erken seçim beklediğini duyuran Erbakan, bu kez Cumhur İttifakı ile yan yana gelmeyeceklerinin sinyalini vererek, "Tabanımız artık orada olmamızı istemiyor" dedi. AK Parti seçmeninin oylarına göz diken ancak bu oyları doğrudan muhalefet bloğuna taşıyacağını açıkça itiraf eden Erbakan, siyasi kulislerde "Milli Görüş çizgisinden tam kopuş" olarak yorumlanan bir strateji çizdi.

Mansur Yavaş'a Açık Çek: "İkinci Turda Destekleriz"

Erbakan, kendisinin birinci turda aday olacağını belirtirken, ikinci tura kalamaması durumunda ise liyakatsiz yönetim tartışmalarının odağındaki Mansur Yavaş’ı destekleyebileceklerini ifade etti. AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının %35’e gerilediğini iddia eden Erbakan, muhalefet cephesindeki anket başarılarının iktidarı korkuttuğunu ve hukuki operasyonların bu yüzden yapıldığını öne sürerek şu çarpıcı iddiaları sıraladı:

Kemal Kılıçdaroğlu Operasyonu: CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu tekrar getirerek "kontrollü bir seçim" planlandığını iddia etti.

AK Parti'de Bayrak Değişimi: Seçimin ardından AK Parti'nin genel başkanlık koltuğunun Bilal Erdoğan'a bırakılabileceği yönündeki öngörüsü ile büyük tepki topladı.

Anket Siyaseti: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik hukuki süreçlerin tek sebebinin oy oranlarındaki yükseliş olduğunu savunarak yargı bağımsızlığını hedef aldı.

AK Parti Seçmenini Muhalefete Taşıma İtirafı

Kendi tabanını ve davasını temsil etmek yerine, "AK Parti'den alacağım oylarla muhalefet bloğuna katkı sağlayacağım" diyerek adeta bir truvanın parçası olduğunu ikrar eden Fatih Erbakan, 2027 için kurduğu hayallerle şimdiden safını belli etti. Bir zamanlar "Mücahit Erbakan" sloganlarıyla yürüyen bir hareketin, bugün hangi karanlık odakların değirmenine su taşıdığı sorusu, davanın asıl sahipleri olan vatandaşlar tarafından yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız
Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız

Gündem

Erbakan, Erdoğan’a 2028 için kapıyı kapattı: Kendi adayımızı çıkaracağız

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Gündem

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Fatih Erbakan’dan idam cezası vaadi
Fatih Erbakan’dan idam cezası vaadi

Siyaset

Fatih Erbakan’dan idam cezası vaadi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milli zannetmiştik, zik zaklar çizmiye devam ediyorlar!!!

Bir kere oy verdim! Bir daha şansı kalmadı, Adnan Oktar kitaplarını hâla savunduğu için.

diyarbakırlı

Kapris ve kıskançlık almış başını gidiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23