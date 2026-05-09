Kur'an kursuna giderken köpeklerin saldırısına uğradı! 11 yaşındaki yavrumuz hastaneye kaldırıldı
Van'da 11 yaşındaki Yuzarsif, Kur’an kursuna giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve hemen Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile, “Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." açıklaması yaptı.

Van’ın Muradiye ilçesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun Kur’an kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, "Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." diye konuştu.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmişti.

yıldırım bahadır

zararın tazmini için malum siyonist markanın köpek annelerine dava açılmalı...sokaklarda oğullarının vatandaşlara verdiği zarar maddi ve manevi olarak köpek annelerinden söke söke alınmalı...
