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Ekonomi Toros Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Toros Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

Toros Üniversitesi, ilanla duyurduğu bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. öğr. üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 13:31:00 -
Toros Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 02.06.2021 tarihinden itibaren 20 gün süre ile kabul edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23, 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link:https://www.toros.edu.tr/dosya/243/dokuman/2019-04-19-Tu-GNS- DD-051--Toros-universitesi-Akademik-Yukseltilme-ve-Atanma-olcutleri.pdf)

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

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