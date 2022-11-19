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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 20:48:00 -
Torbacılar enselendi

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 3,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

M.K., G.O. ve B.K. isimli şahıslara ‘TCK 191 Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

3 şahıstan G.O. isimli şahsa ait olan araçta kova tabir edilen pet şişe görülmesi üzerine şüphelenilen şahıslardan 2 farklı kağıda sarılı kubar esrar maddeleri ele geçirildi.

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