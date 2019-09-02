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Toptan fiyatlar yüzde 1,68 geriledi

İstanbul’da, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 2,53’lük artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,68’lik azalış kaydedildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
Toptan fiyatlar yüzde 1,68 geriledi

İstanbul’da, ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar artarken, toptan fiyatlar azaldı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 18,03 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 22,22 yükseldi.

İstanbul’da, ağustosta perakende fiyatlarda yüzde 2,53’lük artış, toptan fiyatlarda ise yüzde 1,68’lik azalış kaydedildi. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 16,41, toptan fiyatlarda ise yüzde 12,56 artış yaşandı.

Gıdada fiyatlar hâlâ yüksek

Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla gıda harcamalarında yüzde 5,55, ev eşyasında yüzde 2,39, konutta yüzde 0,46, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,41 arttı. Bu dönemde perakende fiyatlar, giyimde yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,78, sağlık ve kişisel bakımda da yüzde 0,02 azaldı. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
  1. perakende fiyatlar
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. Ücretliler Geçinme İndeksi
  4. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

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