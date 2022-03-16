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Gündem Toprağa gömülü halde bulundu! PKK'ya operasyonda ele geçirilenler şoke etti
Gündem

Toprağa gömülü halde bulundu! PKK'ya operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda PKK’ya ait olduğu belirlenen 3 depoda roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 18:11:00 -
Toprağa gömülü halde bulundu! PKK'ya operasyonda ele geçirilenler şoke etti

Hatay’da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen 3 depoda roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında 3 depo tespit edildi.

PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

 

 

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