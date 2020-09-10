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Ekonomi Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor
Ekonomi

Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor

Mastercard, dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılan temassız toplu taşıma ödeme sistemlerini Hatay, Düzce ve Osmaniye’de de kullanıma açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:02:00 -
Toplu taşımada temassız ödeme yaygınlaşıyor

Böylece, Türkiye genelinde toplu taşımada yenilikçi ödeme sistemlerini kullanmaya başlayan iller, yıl başından bugüne yüzde 20 artışla 31 oldu. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Mastercard olarak yenilikçi, güvenli ödeme teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşması, vatandaşlarımızın dünyadaki büyük şehirlerle eşzamanlı olarak inovatif ürünleri deneyimlemesi için çalışıyoruz” dedi.

Çağlayan, “Nakitsiz toplum hedefiyle çalışırken yenilikçi teknolojilerle insanlara daha pratik, daha akıllı, daha güvenli çözümler sunuyoruz. Hedefimiz, temassız uygulamasını, dünyanın farklı akıllı şehirlerinde olduğu gibi, taksilere, otoparklara, otoban gişelerine, hatta müzelere kadar yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

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