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Gündem Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi
Gündem

Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 09:31:00 -
Toplu araç mezarlığı havadan böyle görüntülendi

Hatay'da yıkılan binaların ve seken taşların altına kalan arabalar çekilerek toplu araç mezarlığına götürülüyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem esnasından yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan binlerce araç, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrasında yıkılan binaların altında kalan veya seken taş gibi cisimlerin kullanılamaz hale getirdiği araçlar çekici yardımıyla taşınarak araç mezarlığına getiriliyor.
Toplu araç mezarlığı havadan görüntülendi.

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