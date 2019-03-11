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Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bugüne kadar 500 milyon lira harcanarak inşa edilen Topçam Barajı ve Gölü muhteşem görüntüsü ile dikkat çekiyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:32
Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi

1978 yılında Türkiye-Japonya ilişkileri kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Japon JİCA örgütü arasında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki su kaynaklarını enerjiye dönüştürülmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında gündeme alınan, ancak siyasi ve toplumsal olaylar sebebiyle temeli ancak 1997 yılında atıldıktan sonra duran Topçam Barajı, 2013’te tamamlandı.

122 metre gövde yüksekliğine sahip olan ve enerji üretimine hazır hale getirilen barajda su tutma işlemi sonunda bugün 3 bin kilometrekare alana ulaşacak bir göl ortaya çıktı. Barajın enerji aksamlarının montajlanmasının ardından baraj gölünde toplanan sudan 7 bin 500 metre uzunluğunda, 12 metre çapında iki adet kuvvet tünelinden geçiriliyor. HES’e düşen suyun santral tribünlerini çevirmesiyle 60 MW elektrik üretiliyor. Barajdan üretilen elektrik ile bölgede 100 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Bu arada baraj gölünün oluşmasıyla birlikte Topçam’a piknik ve gezi amaçlı gidenlerin sayısında da her geçen gün artış gözleniyor. Topçam’a ulaşan ve ‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu ili etabı olan Dereyolu’nun stabilize yol olarak açılmasıyla hafta sonu gezilerini yayla ziyareti yaparak değerlendirenler, trekking yapanlar, baraj gölünün muhteşem görüntüsü önünde fotoğraf çektirmeden geri dönmüyor.

Bir dönem terör gruplarının cirit attığı bölge bugün Ordu’nun en ünlü turizm alanı olmaya aday görünüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:32
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