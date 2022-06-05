Mübarek kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde kurbanlık olarak seçilecek olan hayvanların kusurlarının bulunmasının bir sakınca oluşturup oluşturmayacağı araştırılıyor. Peki, topal olan hayvan kurbanlık olarak seçilir mi?

Topallayan hayvandan kurban olur mu?

Kesilen kurbanın geçerli olması için hayvanın aşırı kusurlu olmaması gerekir. Bera bi Azip, Peygamber Efendimize (SAS) "Kurbanlıklarda nelere dikkat etmemiz gerekir" diye sordu. Efendimiz (SAS) parmağıyla işaret ederek "Dört şeye dikkat edin diye diye buyurdu:

Beslenecek olduğu yere gidemeyecek kadar topal olan hayvan

Tek gözü olmayan hayvan

Herkes tarafından fark edilecek derecede hasta olan hayvan

Kaburgaları sayılacak kadar zayıf olan hayvan."

Kurbanlık hayvan şayet ayağını hiçbir şekilde kullanamıyorsa ondan kurban olmaz. Ancak topallasa da ayağını yere koyup ondan destek alarak yürüyorsa ondan kurban olur.

Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ise şöyle: Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).