  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Toni Kroos Almanya'ya veda ediyor
Gana'da sel felaketinde 7 kişi yaşamını yitirdi
TIR'ın altında 200 metre sürüklendi
Papa Francis 2 yıl sonra randevu verdi
Spor Toni Kroos Almanya'ya veda ediyor
Spor

Toni Kroos Almanya'ya veda ediyor

EURO 2020'de İngiltere'ye elenerek çeyrek final göremeyen Almanya'da 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Toni Kroos, milli takıma veda etme kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 05:02:00 -
Toni Kroos Almanya'ya veda ediyor

EURO 2020'de İngiltere'ye elenerek çeyrek final göremeyen Almanya'da bir devir sona eriyor.

Almanların dünyaca ünlü spor gazetesi Bild'de yer alan habere göre karşılaşma sonrasında Almanların yıldız futbolcusu Toni Kroos, 31 yaşında milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

Almanya'da çeşitli yaş gruplarında forma giyen Kroos, A Milli düzeyde ilk kez 3 Mart 2010 tarihinde Arjantin ile oynanan ve 1-0 kaybedilen Arjan maçıyla milli olmuştı. Yıldız futbolcu 11 yıllık milli takım kariyerinde 2010 Dünya 3.'lüğü 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonası yarı finali ve 2014'te de Dünya Kupası zaferi yaşadı. Toplamda 106 kez milli formayı sıtına geçiren Toni Kroos, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay