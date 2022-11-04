  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş acil olarak uyardı: Acele edin

İslam Memiş yatırım aracına dikkat çekti: Çok ucuz dedi, tarih verdi! Dolar, altın fiyatları yükselecek mi?

İstanbullular dikkat! İETT otobüs hatları ve güzergahları değişiyor

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kadına yönelik ayrımcı kültürel kodlar var! Bunları mutlaka konuşmalıyız

Seçim kampanyasına ‘dijital damga! AK Parti'den yeni yol haritası

ABD'den flaş F-16 açıklaması: Türkiye için çalışıyoruz

ABD'den 8 'F-16 Block 70' tipi savaş uçağı: Değeri 1 milyar 296 milyon dolar! Yeni F-16 alacak

6'lı masa büyük yol katetti! "Yazı fontu, satır aralığı, köşe boşlukları belirlendi"

Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşçısı, son yolculuğuna uğurlandı
Gıda Tom yum çorbası tarifi nasıl yapılır? Tom yum goong soup nerenin? İçinde ne var, malzemeleri neler?
Gıda

Tom yum çorbası tarifi nasıl yapılır? Tom yum goong soup nerenin? İçinde ne var, malzemeleri neler?

Çekya yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tom Yum Goong çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Tom Yum Goong çorbası tarifi nasıl yapılır? Tom Yum Goong çorbası nedir? Tom Yum Goong çorbası nasıl yapılır, Tom Yum Goong çorbası yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel Tom Yum Goong çorbası tarifi!

Yeniakit Publisher
2022-11-04 21:23:00 - 2022-11-04 22:02:03
Tom yum çorbası tarifi nasıl yapılır? Tom yum goong soup nerenin? İçinde ne var, malzemeleri neler?

EN GÜZEL TOM YUM GOONG ÇORBASI TARİFİ

TOM YUM GOONG ÇORBASI MALZEMELERİ

İnce dilimlenmiş 3 adet kırmızı acı biber, 3 tane kurutulmuş kaffir lime yaprağı, 1 yemek kaşığı kurutulmuş limon otu, 2 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi ya da 3 dilim kurutulmuş galangal, 2 yemek kaşığı lime suyu, 2 yemek kaşığı balık sosu, yarım yemek kaşığı esmer şeker, 1-2 Yemek Kaşığı Acı Biber Ezmesi, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı balık tozu (hon-dashi), 1 su bardağı jumbo karides, temizlenmiş, ayıklanmış, 2 çay bardağı mantar

TOM YUM GOONG ÇORBASI YAPILIŞI

1 çay kaşığı balık tozunu ve 1 su bardağı suyu bir tencerede kaynamaya bırakın.

Kaynayınca limon otunu, zencefil rendesini (ya dakurutulmuş galangal dilimlerini) ve lime yapraklarını ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatın.

Daha sonra acı biber ezmesini, mantarları, balık sosunu, , lime suyunu ve şekeri ekleyip hepsini karıştırın.

İnce dilimlenmiş kırmızı biberleri ve karidesleri tencereye alın.

3-4 dakika daha kaynatıp çorbayı ocaktan indirin.

Kaşıkla çorbadaki limon otlarını, lime yapraklarını ve eklediyseniz kurutulmuş galangal dilimlerini alın. İnce kıyılmış taze kişniş yaprakları ile Tom Yum Goong çorbasınıservis edin.

Afiyet olsun.

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi nasıl yapılır? Evde terbiyeli işkembe yahnisi nasıl yapılır? Lokanta usulü ustasından işkembe çorbası
Terbiyeli işkembe çorbası tarifi nasıl yapılır? Evde terbiyeli işkembe yahnisi nasıl yapılır? Lokanta usulü ustasından işkembe çorbası

Gıda

Terbiyeli işkembe çorbası tarifi nasıl yapılır? Evde terbiyeli işkembe yahnisi nasıl yapılır? Lokanta usulü ustasından işkembe çorbası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23