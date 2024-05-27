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Spor Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı iki takım da küme düştü
Spor

Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı iki takım da küme düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-27 14:43:00 -
Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı iki takım da küme düştü

Yeterliliği her zaman tartışma konusu olan teknik direktör Tolunay Kafkas'ın n sezon içinde görev yaptığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü küme düştü.

Ligin son haftasında Ankaragücü'nün de küme düşmesiyle birlikte akıllara Tolunay Kafkas geldi. Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Ankaragücü sonrasında küme düşerek lige veda etti.

Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu.

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