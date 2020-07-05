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Aktüel

Tokyo Valilik seçimlerini Koike Yuriko ikinci kez kazandı

Yüzde 55 katılım olan seçimde Vali Koike Yuriko, oyların yüzde 59,7'sini alarak koltuğunu korudu

Yeniakit Publisher
2020-07-05 23:53:22 -
Tokyo Valilik seçimlerini Koike Yuriko ikinci kez kazandı

TOKYO (AA) - Japonya’nın metropol başkenti Tokyo’da düzenlenen valilik seçimlerinde, mevcut Vali Koike Yuriko yeniden seçildi.

Kayıtlı 11 milyon 290 bin 229 seçmenin bulunduğu Tokyo’yu 4 yıllığına yönetmek için 22 adayın yarıştığı valilik seçimlerine katılım, yüzde 55 şeklinde gerçekleşti.

Tamamı sayılan sandık sonuçlarına göre, mevcut görevdeki 67 yaşındaki Koike Yuriko, 21 rakibini geride bırakarak oyların 59,7’sini aldı ve Tokyo Valiliğine ikinci kez seçildi.

Eski Barolar Birliği Başkanı Utsunomiya Kenji yüzde 13,8, eski aktör Yamamoto Tarou yüzde 10,7, Kumamoto eyaleti eski vali yardımcısı Ono Taisuke de yüzde 10 oy aldı.

Vali Koike, düzenlediği basın toplantısında, halka teşekkür ederek “Mutluluğu ve ağır sorumluluğu eş zamanlı hissediyorum.“ dedi.

Başkent Tokyo'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden yükselişe geçtiğini ve ikinci dalga riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden Koike, etkili tedbirleri hayata geçireceklerini belirtti.

Koike, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın yolunda ilerleyebilmesini hedeflediklerini belirterek “Bu hedef virüsü yendiğimizin kanıtı olmalıdır.“ dedi.

- Vali Koike

İktidardaki Liberal Demokrasi Partisine (LDP) 2002’de katılan Koike, eski Başbakan Koizumi Juniçiro kabinesinde Çevre Bakanı olarak yer aldı.

Daha sonra Başbakan Abe Şinzo’nun 2007’deki kabinesinde kısa süreli Savunma Bakanı olarak yer alan Koike, Temmuz 2016'da Tokyo'nun ilk kadın valisi seçildi.

Ulusal basında, Eylül 2021’de görev süresi sona erecek Abe’nin yerine, başbakanlık makamı için Koike’nin potansiyel aday olacağı dile getiriliyor.

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