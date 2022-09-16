Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!
Toksinler ilk olarak karaciğerden geçerek çeşitli kimyasal reaksiyonlardan geçer ve vücuttan atılmaya hazır hale gelir. Bu toksinler deriden ter, bağırsaklardan dışkı ve böbreklerden de idrar yoluyla atılır. Antioksidan zengini üzüm sayesinde hem kilo vermek hem de toksinlerden arınmak ister misiniz? Üstelik üzümün zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde enerjiniz de asla tükenmeyecek. İşte size 3 günde 3 kilo verdiren ve toksinlerden arındıran üzüm diyeti…
"Üzüm diyeti toksinlerinizden kurtulup, enerji depolamanıza yardımcı olurken, kilolarınızdan da kurtulmanızı sağlıyor..."
Üzüm diyeti, mevsim değişimlerinde vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak kadar dengeli ve pratik bir diyet. Toksinlerden arınıp bol enerji depolayarak 3 günde 3 kilo verebilir, vücudunuzu değişen hava ve yaşam şartlarına hazırlayabilirsiniz.
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti menüsü
1. GÜN
3 gün süren üzüm diyetinin belki de en zor geçen günü ilk gün diyebiliriz. İlk gün vücudunuzun diyete adapte olma günüdür ve bu günü atlattığınızda geriye kalan iki gün eminim çok kolay geçecek. Unutmayın formda ve sağlıklı bir beden için disiplin, irade ve motivasyon şart.
Uyanınca
1 bardak ılık su
Kahvaltı
1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal
Ara öğün
1 bardak ılık su ve 1 bardak üzüm suyu
Öğle
1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal
Ara öğün
1 bardak ılık su ve 1 bardak üzüm suyu
Akşam
1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal
2. GÜN
Bugün düne göre çok daha rahat geçecek. Biraz sabır gerekli. Önünüzde aşmanız gereken tek gün kaldığını düşünerek devam edin. Motivasyonunuz kaybolmasın.
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Uyanınca
1 bardak ılık su
Kahvaltı
1 kase haşlanmış üzüm, haşlanmış pirinç ve bir kase light yoğurt, 1 çay kaşığı bal
Ara öğünler
Bir bardak ılık su
Öğle ve akşam
1 kase haşlanmış üzüm, haşlanmış pirinç ve bir kase light yoğurt, 1 çay kaşığı bal
3. GÜN
Uyanınca
Bir bardak ılık su
Sabah
Tavuk suyuna çorba, 1 salkım üzüm, 1 sandviç ekmeği
Ara öğünler
Bir bardak ılık su
Öğle
Tavuk suyuna çorba, beyaz peynir, 1 salkım üzüm ve 1 sandviç ekmeği
Akşam
Tavuk suyuna çorba, 1 salkım üzüm, ızgara tavuk ve 1 sandviç ekmeği
Yatmadan
Bir bardak ılık su
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