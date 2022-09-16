Toksin nasıl atılır? 3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti: Üzüm diyeti ile kilo verirken toksinlerden kurtul!

"Üzüm diyeti toksinlerinizden kurtulup, enerji depolamanıza yardımcı olurken, kilolarınızdan da kurtulmanızı sağlıyor..."

Üzüm diyeti, mevsim değişimlerinde vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak kadar dengeli ve pratik bir diyet. Toksinlerden arınıp bol enerji depolayarak 3 günde 3 kilo verebilir, vücudunuzu değişen hava ve yaşam şartlarına hazırlayabilirsiniz.

3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti menüsü

1. GÜN

3 gün süren üzüm diyetinin belki de en zor geçen günü ilk gün diyebiliriz. İlk gün vücudunuzun diyete adapte olma günüdür ve bu günü atlattığınızda geriye kalan iki gün eminim çok kolay geçecek. Unutmayın formda ve sağlıklı bir beden için disiplin, irade ve motivasyon şart.

Uyanınca

1 bardak ılık su

Kahvaltı

1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal

Ara öğün

1 bardak ılık su ve 1 bardak üzüm suyu

Öğle

1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal

Ara öğün

1 bardak ılık su ve 1 bardak üzüm suyu

Akşam

1 bardak üzüm suyu, sütlü yulaf ezmesi ve 1 çay kaşığı bal

2. GÜN

Bugün düne göre çok daha rahat geçecek. Biraz sabır gerekli. Önünüzde aşmanız gereken tek gün kaldığını düşünerek devam edin. Motivasyonunuz kaybolmasın.

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Uyanınca

1 bardak ılık su

Kahvaltı

1 kase haşlanmış üzüm, haşlanmış pirinç ve bir kase light yoğurt, 1 çay kaşığı bal

Ara öğünler

Bir bardak ılık su

Öğle ve akşam

1 kase haşlanmış üzüm, haşlanmış pirinç ve bir kase light yoğurt, 1 çay kaşığı bal

3. GÜN

Uyanınca

Bir bardak ılık su

Sabah

Tavuk suyuna çorba, 1 salkım üzüm, 1 sandviç ekmeği

Ara öğünler

Bir bardak ılık su

Öğle

Tavuk suyuna çorba, beyaz peynir, 1 salkım üzüm ve 1 sandviç ekmeği

Akşam

Tavuk suyuna çorba, 1 salkım üzüm, ızgara tavuk ve 1 sandviç ekmeği

Yatmadan

Bir bardak ılık su

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