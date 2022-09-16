KPSS başvurusu nasıl yapılır? | KPSS geç başvuru: Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri

ÖSYM tarafından 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, KPSS geç başvuru takvimi de belli oldu. KPSS ortaöğretim (lise) geç başvuruları ne zaman? Genel Kültür - Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere 2 oturum halinde gerçekleştirilen sınava ilişkin arama motorlarında sık sık bakılan KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KPSS ortaöğretim (lise) başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, başvurularını yapmayan adaylara son fırsat verildi.

Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvuruları 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

ÖSYM 2022 KPSS sınavı için 1 Eylül'de başlayan başvuruların sona ermesinin ardından sınavın ne zaman yapılacağı milyonlarca aday tarafından merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS NE ZAMAN?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu 18 Eylül 2022'de yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihte, giriş belgeleri ile sınava gireceği kurumda bulunmak zorunda iken 10.15'te başlayacak olan sınavda salonlara alımın saat 10.00'da durdurulacağı biliniyor.

AİS ÖSYM KPSS başvuru için TILAYINIZ

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK VE ALAN BİLGİSİ TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri Oturumu: 18 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu: 25 Eylül 2022 saat 10.15

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ (KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS)

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KPSS SINAV KURALLARI

Sınav süresince adayların;

Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

Salondaki görevlilere soru sormaları,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabileceklerdir. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM'de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisi yer almıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM giriş linki → TIKLAYINIZ

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