Toki ve Torkam’dan yatırımcıya yeni fırsat

TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeli ile Sefaköy- Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumundaki TORKAM E5 projesine başlayan TORKAM İnşaat, projede bulunan 186 adet dükkanı açık artırma usulü ile satışa sunuyor.

Açık artırma 19 Temmuz’da

Açık artırma 19 Temmuz 2020 Pazar günü saat 13:00’te BH Conference & Airport Hotel’de gerçekleştirilecek. Dükkanlar için 20 bin TL ile 60 bin TL arasında teminat tutarı şartnamede belirtilmiş olan hesaba yatırılacak. Satış bedelleri, TOKİ tarafından onaylanan TOKİ teminat hesaplarına yatırılacak.

Açık artırma konusu gayrimenkullere ilişkin bilgiler şu şekilde:

l A blokta 2. bodrumdaki iş yeri/dükkan niteliğindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli 470 bin TL ile 2 milyon 10 bin TL arasında,

l B1 blok 2. bodrumdaki iş yeri/dükkanların muhammen bedeli 750 bin ile 2 milyon 510 bin TL,

l D1 blokta 2. bodrum katta yer alan iş yeri/dükkan niteliğindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli 630 bin TL ile 7 milyon 680 bin TL arasında,

l B1 blokta 1. bodrum katta bulunan iş yeri/dükkan niteliğindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli 1 miylon 210 bin TL ile 4 milyon 520 bin TL arasında,

l C blokta 1. bodrum katta yer alan iş yeri/dükkanların muhammen bedeli 980 bin TL ile 5 milyon 210 bin TL arasında,

l D1 blok 1. bodrum katta yer alan iş yeri/dükkan niteliğindeki gayrimenkullerin muhammen bedeli ise 1 milyon 190 bin TL ile 3 milyon 890 bin TL arasında değişiyor.

İlki geçen yıl yapıldı

TORKAM E5’in Açık Çarşı dükkanları için ilk açık artırma usulü satış geçen yıl yapılmıştı. Yaklaşık bin yatırımcının ilgi gösterdiği yüksek katılımlı açık artırmada, 1. Etapta yer alan 124 düzayak dükkânın yüzde 70’i 217 milyon bedelle kısa sürede sahiplerini bulmuştu. Banka, eczane, kafe, kuyumcu gibi birçok sektörün yer alacağı Açık Çarşı dükkanlarıyla alıcılarına kazançlı bir yatırım fırsatı sunan TORKAM İnşaat, inşa çalışmaları tüm hızıyla süren projesiyle bulunduğu bölgeye büyük değer katıyor.

Yatay mimariye örnek bir proje

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanan TORKAM E5, 20 bin 776,46 metrekare arsa üzerinde hayat buldu. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (eksi 7) kat bulunuyor.

Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırıldı. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 127 bin metrekare inşaat alanına sahip projede teslimler için geri sayım devam ediyor.