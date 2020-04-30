TOKİ Tunceli Mayıs kura çekilişi ne zaman?

TUNCELİ TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ 35 15 50 5 Mayıs 2020 Salı 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TOKİ kuraları nasıl çekiliyor?

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Sosyal konutların fiyatı 160 ile 210 bin lira arasında değişiyor. Hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.