TOKİ Trabzon’da konut yapacak mı?

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Türkiye’nin farklı noktalarında inşaa ettiği konutlara yoğun talepler söz konusu. TOKİ konut başvurusu yapmak isteyenler TOKİ’nin nerede ev yaptığını araştırıyor. Trabzon için TOKİ yeni konut başvurusu var mi? sorusunu Trabzonda yaşayan vatandaşlar tarafınan sorulmakta.

TOKİ’den yapılan açıklamada, “Trabzon’da satışa sunulan konutlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi web sitemiz üzerinden ‘Satışlar ve Duyurular’ başlığına tıkladıktan sonra, Duyurular bölümünden Trabzon ilini seçerek inceleyebilirsiniz. ‘Satış Duyurusu’ içerisinde başvuru şartları, peşinat bedelleri ve aylık taksit ödeme tutarı ile başvuru işleminin yapılacağı banka bilgisi yer alacaktır.” ifadesi kullanıldı.