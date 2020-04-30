TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart’ta Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor.

24 Şubat 2020, Pazartesi günü İzmir Karabağlar projesi ile başlayan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin kura törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Mart 2020’den itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura törenleri, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesinde oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla ileri bir tarihe ertelendi.

TOKİ Trabzon kura çekilişi tarihleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de resmen açıklandı.

TRABZON TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 4 Mayıs 2020 Pazartesi 10:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TRABZON TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:00 İNTERNET CANLI YAYIN

TOKİ kura sonucu nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları sorgulamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

Öncelikle, https://www.toki.gov.tr/ adresini açın.

Daha sonra, üst tarafta bulunan 'SATIŞ & DUYURULAR' butonuna tıklayın.

Ardından, 'Kura Sonuçları Sorgulama' butonuna tıklayın.

Buradan T.C kimlik numaranız ile sorgulama işlemi yapabilirsiniz.