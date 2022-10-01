Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları alınmaya devam ediyor. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden başvurular 31 Ekim'de, e-Devlet üzerinden ise 28 Ekim'de sona erecek. Başvuru yapanlar ise konutların temelinin ne zaman atılacağını araştırıyor.

TOKİ temelleri ne zaman atılacak? TOKİ sosyal konutlar ne zaman yapılmaya başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Altyapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, altyapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız" dedi.