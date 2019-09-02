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TOKİ taksitleri ne kadar artacak, Ödemeler nereye yapılacak?

TOKİ başvurularına yoğun talep söz konusu. Türkiye’nin pek çok noktasında uygun ödeme koşulu ile binlerce vatandaşın konut ihtiyacına cevap veren TOKİ, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların TOKİ taksitleri ne kadar artacak mı? TOKİ taksitleri ne kadar artacak? TOKİ ödemeleri nereye yapılacak? sorularını sormakta.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:46
TOKİ taksitleri ne kadar artacak, Ödemeler nereye yapılacak?

TOKİ başvurularına yoğun talep söz konusu. Türkiye’nin pek çok noktasında uygun ödeme koşulu ile binlerce vatandaşın konut ihtiyacına cevap veren TOKİ, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların TOKİ taksitleri ne kadar artacak mı? TOKİ taksitleri ne kadar artacak? TOKİ ödemeleri nereye yapılacak? sorularını sormakta.

TOKİ kendi ürettiği konutlar için alıcılara faizsiz kredi imkanı sunuyor. 120 bin TL’lik ev aldıysanız ve 20 bin TL peşin verdiyseniz kalan 100 bin TL borcunuzu, ayda 1.000 TL taksitle 100 ayda ödeyebiliyorsunuz. Ancak TOKİ, bu taksitlere her 6 ayda bir kez enflasyona göre zam yapıyor. Alt gelir grubunda taksitler Üfe, Tüfe veya memur maaş zammından hangisi düşükse ona göre yapılıyor. Orta gelir grubunda ise taksitler memur maaş zammında endeksli. Ancak 2018’de yaşanan yüksek enflasyon sonrası TOKİ 2019 yılı için bir karar aldı. Buna göre TOKİ 2019 yılında alt gelir grubunda ilk 6 ayda yüzde 4 ve ikinci 6 ayda yüzde 4 olmak üzere en fazla yüzde 8 zam yapacak. Orta gelir grubunda ise bu rakam 5+5 olacak. Enflasyon bu rakamların altında kalırsa da bu kez enflasyona göre indirim yapılacak. TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzalanan bankaya yapılıyor. TOKİ sözleşmeleri ise Ziraat veya Halk Bankası tarafından gerçekleştiriliyor. TOKİ projelerinde alt gelir grubu taksitleri daire tesliminden sonra başlıyor. Orta gelir grubu ise ilk taksitini sözleşme imzalandıktan sonraki ay yapıyor.

TOKİ 2019 ikinci erken ödeme kampanyası var mı acaba?

TOKİ ucuz konut 2019 hangi illerde

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:46
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